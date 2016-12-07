Александр Кержаков и Кришито пропустят матч с «АЗ Алкмаар»

В среду, 7 декабря, «Зенит» отправился на матч шестого тура Лиги Европы с «АЗ Алкмаар». В составе делегации – 19 футболистов. Стоит отметить отсутствие защитника Доменико Кришито и нападающего Александра Кержакова.

Полный список футболистов выглядит следующим образом:

Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин.

Защитники: Александр Анюков, Иван Новосельцев, Луиш Нету, Николас Ломбертс, Юрий Жирков.

Полузащитники: Хави Гарсия, Артур Юсупов, Аксель Витсель, Павел Могилевец, Маурисио, Жулиано, Роберт Мак.

Нападающие: Алексей Гасилин, Александр Кокорин, Артем Дзюба, Лука Джорджевич.

Напомним, встреча «АЗ Алкмаар» – «Зенит» пройдет в четверг, 8 декабря, в 21:00 по московскому времени.