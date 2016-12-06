«Торино» может выкупить Харта за 12 миллионов

Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт, выступающий на правах аренды за «Торино», может на постоянной основе стать игроком туринского клуба. По информации источника, итальянская команда готова выкупить 29-летнего англичанина за 12 миллионов евро. Проблемой в совершении сделки может стать высокая зарплата футболиста – 140 тысяч евро в неделю.

Напомним, ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» не намерен возвращать игрока из аренды и планирует продать. В нынешнем сезоне Харт провел за «Торино» в Серии А 13 матчей, в которых пропустил 10 голов.