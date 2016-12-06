Измайлов: «Всегда буду предан Семину, но сейчас я игрок «Краснодара»

Хавбек «Краснодара» Марат Измайлов признал, что в ближайшее время не планирует менять клубную прописку. Такими словами он ответил на заявление главного тренера «Локомотива» Юрия Семина, который выразил желание вернуть в Измайлова в московский клуб.

«Юрий Павлович для меня не чужой человек, я ценю и помню все, что он для меня сделал, и всегда останусь ему предан. Но сейчас я игрок «Краснодара», и этот клуб успел стать для меня родным. Здесь люди поверили в меня, вернули, по сути, из ниоткуда, после годичного перерыва.

Я тоже это очень ценю и сегодня думаю только о результатах нашей команды. Очень хочу помочь «Краснодару» попасть в Лигу чемпионов, выиграть Кубок России и пройти как можно дальше в текущем турнире Лиге Европы. О чeм-то другом сейчас думать просто не вижу смысла», — сказал футболист.

Напомним, что Измайлов выступал за «Локомотив» с 2000 по 2008 год.