«Ювентус» рассматривает Н’Зонзи в качестве усиления

«Ювентус», находящийся в поисках укрепления в центральную линию, обратил свой взор на хавбека «Севильи» Стивена Н’Зонзи. Ранее сообщалось, что «старая синьора» заинтересована в услугах полузащитника «Зенита» Акселя Витселя и Корентина Толиссо из «Лиона».

По информации Estadio Deportivo, туринский клуб готов заплатить за 27-летнего француза 30 миллионов евро, указанные в его контракте с «рохибланкос» в качестве отступных.

В текущем розыгрыше Примеры Н’Зонзи отметился двумя голами в 12-ти матчах.