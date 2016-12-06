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    КДК РФС не будет увеличивать дисквалификацию Гарсии

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет не будет рассматривать вопрос увеличения дисквалификации полузащитника «Зенита» Хави Гарсии. Напомним, в одном из эпизодов поединка 15-го тура РФПЛ с «Краснодаром» испанец ударил локтем в лицо хавбека «быков» Юрия Газинского, в результате чего последний на некоторое время потерял сознание и получил перелом носа.

    «Вчера Газинский был в заявке «Краснодара» на матч с «Крыльями Советов», более того, принял участие в игре.

    При таких обстоятельствах КДК не будет рассматривать вопрос о дополнительной дисквалификации Хави Гарсии.

    Заявка клуба на матч является для КДК официальным документом», — сказал Григорьянц.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.12.2016 11:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +370

      mik1954 6 декабря 2016, 17:19

      Интересно будет ли КДК рассматривать вчерашний удар прямой ногой соперника, который произвел гопник Глушаков, которого только за постоянный мат в адрес судей нужно дисквалифицировать....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11488

      alp 6 декабря 2016, 12:32

      вот и посмотрим сейчас, как работает спам с судейским корпусом - дисквалифицируют промеса на 2 матча, или нет ;-)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +461

      andr2112 6 декабря 2016, 11:48

      А Вернблуму увеличат???

      2
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