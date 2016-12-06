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  • Тевес близок к переезду в Китай, где будет зарабатывать 40 миллионов в год

Тевес близок к переезду в Китай, где будет зарабатывать 40 миллионов в год

6 декабря 2016, 09:35
11

Нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес в ближайшее время может перейти в «Шанхай Шеньхуа». Об этом сообщил президент китайского клуба Ву Хьяохуи.

«Мы проделали большую работу, пытаясь подписать Тевеса. Теперь можно с уверенностью сказать, что мы добились большого прорыва в переговорах. Постараемся и дальше работать изо всех сил, чтобы затем порадовать наших болельщиков», – заявил Хьяохуи.

Ранее сообщалось, что «Шанхай Шеньхуа» готов платить Тевесу 40 миллионов евро в год. Таким образом, в случае успешного исхода сделки 32-летний форвард станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

Источник: Goal.com
Весь мир Бока Хуниорс Шанхай Шэньхуа Тевес Карлос
Комментарии (11)
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momwig_
1481006868
Они там до ядра Земли добурились и оказалось, что оно золотое? Зачем так деньгами-то сорить?!..
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egordonbass
1481012171
Конечно хорошо, что у них куры денег не клюют, но 40 лямов, при всем моем уважении к Карлосу это слишком, Роналдо и Месси тогда будут получать по 300 лямов?
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alboro
1481012887
Шанхай гуляет
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Lexa_Lexa
1481018363
Тевес же очень хотел в Аргентине закончить карьеру, зачем тогда из Юве ушел
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СашкаГуров
1481021375
денежки заработать
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K1slo
1481023706
Тевез
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ivanthebest
1481026467
Особенно позабавила фраза "Проделали огромную работу"... Что там делать? По-моему оклад в 40 лямов евро не требует вообще никаких телодвижений. Тевес сам за такие бабки всё сделает и ещё спросит где сделать хорошо и в каком месте...
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grafff
1481026730
да уж
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grafff
1481026754
дай бог ему здоровья
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grafff
1481026764
молодец
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