Тевес близок к переезду в Китай, где будет зарабатывать 40 миллионов в год

Нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес в ближайшее время может перейти в «Шанхай Шеньхуа». Об этом сообщил президент китайского клуба Ву Хьяохуи.

«Мы проделали большую работу, пытаясь подписать Тевеса. Теперь можно с уверенностью сказать, что мы добились большого прорыва в переговорах. Постараемся и дальше работать изо всех сил, чтобы затем порадовать наших болельщиков», – заявил Хьяохуи.

Ранее сообщалось, что «Шанхай Шеньхуа» готов платить Тевесу 40 миллионов евро в год. Таким образом, в случае успешного исхода сделки 32-летний форвард станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире.