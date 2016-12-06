Глушаков уверен, что Самедов способен усилить «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков выразил мнение, что хавбек «Локомотива» Александр Самедов усилил бы состав красно-белых. Ранее сообщалось, что 32-летний игрок подпишет с девятикратными чемпионами России контракт сроком на 2,5 года.

— Говорили с Александром Самедовым о его возможном переходе в «Спартак»?

— Нет, пока все тихо и спокойно. До официального подтверждения я не могу ничего определенного сказать. Я ведь знаю не больше, чем вы.

— Рады будете его видеть в команде?

— Это хороший игрок, регулярно вызывающийся в сборную, выступавший на крупных турнирах. Конечно, нашу команду он бы усилил. Все в его руках.