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    Молло: «Спартак» силен индивидуальностями, «Краснодар» – как команда»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло после матча 17-го тура РФПЛ против «Краснодара» (1:1) сравнил уровень «быков» со «Спартаком», отметив, что московский клуб силен индивидуальным исполнительским мастерством отдельных игроков. Добавим, что красно-белые на данный момент единолично возглавляют турнирную таблицу чемпионата России.

    «Четыре очка после матчей со «Спартаком» и «Краснодаром» – действительно превосходный результат. Я счастлив. Мы обыгрываем хорошие команды, на таких красивых стадионах. С кем было сложнее играть? «Спартак» силен индивидуальностями, «Краснодар» силен именно как коллектив, как команда. Это разные команды и к ним надо адаптироваться», – сказал Молло.

    Источник: «Матч ТВ»

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    06.12.2016 01:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +427

      policepnz 6 декабря 2016, 08:16

      че за х он несет - вынесите его с поля)

      -3
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      ...
      Рейтинг: +73

      MonTee > policepnz 6 декабря 2016, 23:33

      похоже х несешь ты, раз уж в минус ушел твой комментарий....

      -1
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      ...
      Рейтинг: +427

      policepnz > MonTee 7 декабря 2016, 08:23

      так глоры повсюду против Спартака заговоры судачат)!

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