Будковский и Боли – в нападении «Анжи» на игру с «Арсеналом»

Тульский «Арсенал» и «Анжи» определились со стартовыми составами на поединок 17-го тура РФПЛ.

«Арсенал»: Левашов, Ершов, Хагуш, Беляев, Бурмистров, Стеклов, Вергара, Горбатюк, Горбатенко, Берхамов, Максимов.

Запасные: Фильцов, Власов, Айдов, Шешуков, Мухаметшин, Рыжков, Рукас, Аппаев, Березин.

«Анжи»: Беленов, Тигиев, Гасанов, Шандао, Гаджибеков, Маевский, Эбесилио, Георгиевский, Иличевич, Будковский, Боли.

Запасные: Юрченко, Шафинский, Белов, Щербак, Газимагомедов, Амаду, Бериша, Р. Магомедов, Обертан.

Встреча пройдет в Туле на стадионе «Арсенал» и начнется в 19:30 по московскому времени.