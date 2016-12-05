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    Будковский и Боли – в нападении «Анжи» на игру с «Арсеналом»

    Тульский «Арсенал» и «Анжи» определились со стартовыми составами на поединок 17-го тура РФПЛ.

    «Арсенал»: Левашов, Ершов, Хагуш, Беляев, Бурмистров, Стеклов, Вергара, Горбатюк, Горбатенко, Берхамов, Максимов.

    Запасные: Фильцов, Власов, Айдов, Шешуков, Мухаметшин, Рыжков, Рукас, Аппаев, Березин.

    «Анжи»: Беленов, Тигиев, Гасанов, Шандао, Гаджибеков, Маевский, Эбесилио, Георгиевский, Иличевич, Будковский, Боли.

    Запасные: Юрченко, Шафинский, Белов, Щербак, Газимагомедов, Амаду, Бериша, Р. Магомедов, Обертан.

    Встреча пройдет в Туле на стадионе «Арсенал» и начнется в 19:30 по московскому времени.

    Источник: РПЛ

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    05.12.2016 18:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 5 декабря 2016, 19:00

      Хвалёный Обертан всё снег разгребает на дальней горе

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