Будковский и Боли – в нападении «Анжи» на игру с «Арсеналом»

Хвалёный Обертан всё снег разгребает на дальней горе
Тульский «Арсенал» и «Анжи» определились со стартовыми составами на поединок 17-го тура РФПЛ.
«Арсенал»: Левашов, Ершов, Хагуш, Беляев, Бурмистров, Стеклов, Вергара, Горбатюк, Горбатенко, Берхамов, Максимов.
Запасные: Фильцов, Власов, Айдов, Шешуков, Мухаметшин, Рыжков, Рукас, Аппаев, Березин.
«Анжи»: Беленов, Тигиев, Гасанов, Шандао, Гаджибеков, Маевский, Эбесилио, Георгиевский, Иличевич, Будковский, Боли.
Запасные: Юрченко, Шафинский, Белов, Щербак, Газимагомедов, Амаду, Бериша, Р. Магомедов, Обертан.
Встреча пройдет в Туле на стадионе «Арсенал» и начнется в 19:30 по московскому времени.