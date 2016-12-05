«Ростов» в Эйндховене поддержат около 300 болельщиков

«Ростов» направил запрос в ПСВ, чтобы голландская сторона выделила российским болельщикам 300 билетов на гостевую встречу шестого тура группового раунда Лиги чемпионов. Игра состоится в Эйндховене во вторник, 6 декабря, и начнется в 22:45 по московскому времени.

Желто-синие располагаются на третьей строчке, набрав четыре очка после пяти матчей. В активе ПСВ – лишь один балл. Таким образом, ростовчанам будет достаточно не проиграть, чтобы обеспечить себе место в плей-офф Лиги Европы.