Левандовски близок к продлению контракта с «Баварией»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски в ближайшее время продлит свое сотрудничество с немецким клубом еще на два сезона. Нынешний договор 28-летнего игрока истекает в июне 2019 года, новое соглашение будет рассчитано до лета 2021. Согласно обновленному контракту форвард сборной Польши будет зарабатывать 15 миллионов евро в год, что сопоставимо с зарплатой лидера мюнхенцев Томаса Мюллера и является одним из самых больших доходов в команде.

«Подписание нового договора не заставит себя долго ждать», – сказал агент футболиста Марк Бартель.

В текущем розыгрыше Бундеслиги Левандовски принял участие в 13-ти поединках, отметившись девятью голами и двумя результативными передачами.