Свен-Горан Эрикссон сменил уволенного Зеедорфа в «Шеньчжене»

Известный шведский специалист Свен-Горан Эрикссон продолжит работу в китайском футболе. Экс-наставник сборной Англии возглавил клуб второго китайского дивизиона «Шеньчжен», где он сменил на посту главного тренера Кларенса Зеедорфа.

Стоит отметить, что до этого Эрикссон работал в другом китайском клубе – «Шанхай Шэньхуа», который сейчас возглавляет Андре Виллаш-Боаш.

New coaching staff of Sven-Göran Eriksson in Shenzhen: Assistant coach Coran Tomic, Fitness coach Antonijo Cinotti, Scout Jakob Demir. pic.twitter.com/po0LiQKita