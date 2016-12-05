Балотелли мог получить миллион бонусами в «Ливерпуле», если бы не плевал в соперников и судей

Стали известны подробности контракта нападающего Марио Балотелли с «Ливерпулем». Учитывая сложный характер футболиста, в нем были прописаны бонусы в размере 1 миллиона фунтов стерлингов, если в течение сезона он воздержится от плевков и других оскорбительных действий в адрес соперников и арбитров во время матчей. При этом контракт допускал сделать это дважды за сезон, сообщает The Sunday Times.

Напомним, итальянец покинул «Ливерпуль» прошедшим летом. За 2 года в клубе он провел на поле 28 матчей, в которых забил четыре гола. Сейчас Балотелли играет в составе «Ниццы», которая лидирует в чемпионате Франции.