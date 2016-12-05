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    Данте ждет проблем в матче с «ПСЖ»

    Защитник «Ниццы» Данте счастлив, что перед матчем с «ПСЖ» его команда имеет отрыв от соперника в четыре очка в турнирной таблице.

    «Наш отрыв позволит испытывать меньше давления в этой встрече. Игра покажет, в какой мы форме.

    «ПСЖ» даже после поражения от «Монпелье» не перестает быть фаворитом. Мы должны быть готовы с тем, что у нас могут возникнуть проблемы в Париже. Наш прогресс виден всем, но нельзя допускать эйфории на этот счет», – приводит слова Данте издание Le Figaro.

    Матч 17-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» – «Ницца» состоится в субботу, 10 декабря.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.12.2016 08:44
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