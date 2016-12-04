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    Рахимов: «Нужно, чтобы «Терек» умер на зимних сборах и ожил к весне»

    Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов подвели итоги первой части чемпионата России для своих подопечных. Отметим, что по итогам 17-ти туров РФПЛ грозненский клуб занимает в турнирной таблице четвертое место, имея в активе 28 очков.

    «В целом я поблагодарил команду за первую часть сезона, потому что было много хороших матчей, и на зимнюю паузу мы уходим на хорошей позиции. Теперь надо выжать из игроков сок на зимних сборах, чтобы они умерли, и оживить их к возобновлению чемпионата», – сказал Рахимов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.12.2016 20:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +571

      RJM555 5 декабря 2016, 12:20

      Только мирзова не надо оживлять......................вообще от него лучше избавиться это самый тупой и бездарный футболист в РФПЛ..........выгнать к чертовой матери!!!

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