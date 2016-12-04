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    Михаил Кержаков: «В детстве ни разу не дрался с братом»

    Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о своих взаимоотношениях со старшим братом Александром Кержаковым, который одновременно является одноклубником футболиста. По словам вратаря, в детстве между ними ни разу не было драк.

    – Девиз вашего брата – «Бил, бью и буду бить!». А у вас есть девиз?

    – Я придерживаюсь принципа, что труд должен быть кропотливым. Без каждодневного усердного труда ничего не добьешься.

    – Брат над вами шутит? Вообще, в вашем общении чувствуется, что он старший, а вы младший?

    – С годами это становится все менее заметно. Хоть я и младший брат, но уже не мальчик. Раньше были какие-то подколы, в том числе и в футбольном плане. Сейчас в общении разница в возрасте точно не чувствуется.

    – Вы с братом дрались в детстве?

    – Могу честно признаться, что мы с Сашей не дрались ни разу!

    Источник: ФК «Зенит»

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    04.12.2016 17:24
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