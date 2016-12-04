Фабрегас может вернуться в «Арсенал»

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас может продолжить карьеру в «Арсенале». По информации источника, главный тренер «канониров» Арсен Венгер рассматривает 29-летнего испанца, выступавшего за них с 2003 по 2011 год, в качестве замены травмированного Санти Касорлы. Напомним, ранее сообщалось, что лондонский клуб готов продать футболиста.

По данным Transfermarkt, стоимость Фабрегаса оценивается в 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Челси» в АПЛ пять матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.