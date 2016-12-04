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  • Селюк: «Если бы Траоре бил пенальти в ЦСКА, то перегнал бы по голам Смолова»

Селюк: «Если бы Траоре бил пенальти в ЦСКА, то перегнал бы по голам Смолова»

4 декабря 2016, 15:40
22

Агент нападающего ЦСКА Ласина Траоре Дмитрий Селюк уверен, что ивуарийский форвард мог бы стать одним из лучших бомбардиров чемпионата России, если бы исполнял пенальти. Напомним, что в нынешнем сезоне РФПЛ Траоре забил пять голов в 14 матчах.

«Смолов забил всего девять голов, из которых семь – с игры, а Ласина в общей сложности – пять. Если бы Траоре бил пенальти в ЦСКА, то перегнал бы Смолова. Вообще игра с «Уралом» показала, что Ласина правильно использовать со вторым нападающим Федором Чаловым. Будем надеяться, что с «Тоттенхэмом» будет такая же игра, тогда все будет нормально.

Я всегда говорил и буду говорить, Траоре – качественный и хороший нападающий. Когда некоторые начинают что-то говорить, я сомневаюсь, что хотя бы половина из них вообще разбирается в футболе. Сейчас он забил пять мячей, это не лучший результат, но ему ведь надо набрать кондиции, а команде нужно понять, как играть с Ласина», – сказал Селюк.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Смолов Федор Траоре Ласина
Комментарии (22)
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luke-c1
1480855383
Угу. А если бы он умел хорошо их бить, то он бы их и бил.
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84aivengo
1480855480
с игры пусть научится сначала забивать..
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Snek
1480855527
а Селюк как всегда, быстрее свою кривую каланчу защищать бежит. Уже итак понятно, что впарил не пойми что, куда смотрел Слуцкий и селекция вообще не понятно..
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cska-62
1480855633
А если ещё и судьи специально для Траоре будут назначать по 10 пенальти за матч, то он точно обгонит по результативности и Месси, и Рональду, и всех на свете! Ведь несёт чепуху это хмырь не первый день... И его ТАСС охотно печатает...
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Joko21
1480856108
Раз в год и Сычев стреляет! Скрипя сердцем забил эти 5 голов, да еще и не сильным клубам и Селюк тут же начинает его восхвалять. Агент, чего уж тут скажешь
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Asbjorn
1480856528
Если бы он умел нормально играть,он бы и без пенальти перегнал смолова, жидкий пиар какой то
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BarStep
1480856725
Если бы бабке х.. - она бы дедом была....
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hjvfybcn
1480860429
Со всем уважением отношусь ко всем клубам и игракам, но не понимаю, чего такого сверх способного в Траоре? Высокий? Бегает быстро? Забивает часто? Моменты создаёт? Мне не понятно, чем он лучше наших парней!?
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каа
1480864528
Мдяяя. не каждое дерево Красное...((( к сожалению
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Cant Stop
1480864611
Селюк Селюк....... ты как хач на рынке гниль впариваешь людям.......
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