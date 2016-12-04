Селюк: «Если бы Траоре бил пенальти в ЦСКА, то перегнал бы по голам Смолова»

Агент нападающего ЦСКА Ласина Траоре Дмитрий Селюк уверен, что ивуарийский форвард мог бы стать одним из лучших бомбардиров чемпионата России, если бы исполнял пенальти. Напомним, что в нынешнем сезоне РФПЛ Траоре забил пять голов в 14 матчах.

«Смолов забил всего девять голов, из которых семь – с игры, а Ласина в общей сложности – пять. Если бы Траоре бил пенальти в ЦСКА, то перегнал бы Смолова. Вообще игра с «Уралом» показала, что Ласина правильно использовать со вторым нападающим Федором Чаловым. Будем надеяться, что с «Тоттенхэмом» будет такая же игра, тогда все будет нормально.

Я всегда говорил и буду говорить, Траоре – качественный и хороший нападающий. Когда некоторые начинают что-то говорить, я сомневаюсь, что хотя бы половина из них вообще разбирается в футболе. Сейчас он забил пять мячей, это не лучший результат, но ему ведь надо набрать кондиции, а команде нужно понять, как играть с Ласина», – сказал Селюк.