«Шапекоэнсе» признают победителем Южноамериканского Кубка-2016

«Шапекоэнсе» объявят победителем Южноамериканского Кубка-2016. Такое заявление сделал временный президент клуба Иван Тоццо.

«КОНМЕБОЛ подтвердила, что «Шапекоэнсе» признают победителем Южноамериканского Кубка. Кроме того, клуб получит два миллиона долларов призовых. Все решено. Не знаю, будет ли церемония награждения.

Сейчас мы получаем поддержку от всех федераций вплоть до ФИФА, а особенно – от жителей Шапеко. Мы начинаем перестройку команды. Людям нужен футбол, жители Шапеко любят футбол. Поэтому мы не можем останавливаться», – сказал он в эфире TV Globo.

Напомним, что почти все футболисты команды погибли в авиакатастрофе.