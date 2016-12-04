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  • «Шапекоэнсе» признают победителем Южноамериканского Кубка-2016

«Шапекоэнсе» признают победителем Южноамериканского Кубка-2016

4 декабря 2016, 10:41
16

«Шапекоэнсе» объявят победителем Южноамериканского Кубка-2016. Такое заявление сделал временный президент клуба Иван Тоццо.

«КОНМЕБОЛ подтвердила, что «Шапекоэнсе» признают победителем Южноамериканского Кубка. Кроме того, клуб получит два миллиона долларов призовых. Все решено. Не знаю, будет ли церемония награждения.

Сейчас мы получаем поддержку от всех федераций вплоть до ФИФА, а особенно – от жителей Шапеко. Мы начинаем перестройку команды. Людям нужен футбол, жители Шапеко любят футбол. Поэтому мы не можем останавливаться», – сказал он в эфире TV Globo.

Напомним, что почти все футболисты команды погибли в авиакатастрофе.

Источник: Бомбардир.ру
Бразилия Шапекоэнсе
Комментарии (16)
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Lev Aleks
1480837657
Верное решение,спасибо всем игрокам и персоналу....
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Fae DDD
1480838313
Правильное решение.
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Kvazik
1480839269
Правильно
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TonicIG
1480839561
Пусть земля им будет пухом...
Ответить
ljrljr0505
1480841820
Решили так- значит так тому и быть. Ушли победителями. Хоть какое -то для родных утешение.
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x-x-x-x-x
1480846808
что за цирк такой. зачем мертвым это победа? да произошла трагедия ну а что делать. такова жизнь. из за этого сезон просто так закончили без спортивного составляющего. так нельзя. это все пиар и не больше
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Ronaldinho R10
1480849667
Какой бред!А те ребята,которые пахали и старались,выкладываясь на поле?На них что,протсо плюнут?Фантастический идиотизм.Мир сходит с ума.
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