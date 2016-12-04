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    Футболисты «Зенита» получили первый выходной за последний месяц

    Сегодня футболистам «Зенита» будет предоставлен первый за последний месяц полноценный выходной день. Как сообщает источник, в понедельник команда начнет подготовку к матчу шестого тура группового этапа Лиги Европы с «АЗ Алкмаар».

    Отмечается, что раньше пятницы, 9 декабря, в отпуск не уйдет ни один из футболистов «Зенита».

    Аналогичное решение тренерский штаб петербургского клуба принял и летом, когда футболистам было отказано в продлении отпуска.

    Источник: Бобсоккер

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    04.12.2016 09:50
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5270

      Каратель 4 декабря 2016, 16:08

      бедняжки,уработались как рабы на галерах,кокоше даже бухнуть некогда было

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 4 декабря 2016, 15:56

      Какой тяжелый труд, не даром сотни миллионов рублей получают за год !

      0
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      Рейтинг: -94

      Woodbreak 4 декабря 2016, 13:04

      А набухаться всегда успевают

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 4 декабря 2016, 12:47

      Какая-то странная статья. Всё туманно как всегда в нашем спорте. Одно дело если это и правда в декабре первый выходной, так как месяц только начался, но по ходу имеют ввиду календарный месяц с учётом 4 ноября по 4 декабря. Хотя наверно 4 ноября они как и вся страна особо себя не утруждали. Главное чтобы не наотдыхались как в тот раз, что первые 5 матчей выиграли, а в последнем просадили. Голландцы то точно не будут расслабляться и используют время по максимуму.

      0
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      Рейтинг: +2697

      АЛЕКС 58 4 декабря 2016, 12:46

      Главное,чтобы ветра,как в Ростове не было!

      1
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      Рейтинг: +80

      Said_ 4 декабря 2016, 10:15

      месяц только начался, а у них уже выходной. Ужасно, что ещё 4 дня они будут работать без выходных.

      0
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      Рейтинг: +91

      frickmaster 4 декабря 2016, 10:06

      трудяги

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