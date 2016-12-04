Футболисты «Зенита» получили первый выходной за последний месяц

Сегодня футболистам «Зенита» будет предоставлен первый за последний месяц полноценный выходной день. Как сообщает источник, в понедельник команда начнет подготовку к матчу шестого тура группового этапа Лиги Европы с «АЗ Алкмаар».

Отмечается, что раньше пятницы, 9 декабря, в отпуск не уйдет ни один из футболистов «Зенита».

Аналогичное решение тренерский штаб петербургского клуба принял и летом, когда футболистам было отказано в продлении отпуска.