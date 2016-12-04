Теодорчик интересен «Ливерпулю»

Нападающий «Андерлехта» Лукаш Теодорчик заинтересовал английский «Ливерпуль». Напомним, что права на футболиста принадлежат киевскому «Динамо».

По информации источника, 25-летний игрок сборной Польши также интересен «Вест Хэму», «Севилье» и «Бенфике».

Действующий контракт Теодорчика с «Динамо» рассчитан до июня 2019 года, при этом у «Андерлехта» есть возможность выкупить права на игрока за 5 миллионов евро.

В 15-ти матчах текущего чемпионата Бельгии Теодорчик записал на свой счет 12 голов.