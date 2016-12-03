Черчесов: «Галицкому, Гинеру и Федуну большой респект за отличные стадионы»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире программы «Важная персона» поделился размышлениями о важности развития футбольной инфраструктуры.

«В Польше к Евро-2012 построили несколько отличных стадионов, и посещаемость возросла. На стареньких стадионах было мало зрителей, но после Евро болельщики пошли на новые комфортные арены. Надеюсь, и у нас будет так же.

Галицкому, Гинеру и Федуну большой респект – они строят отличные стадионы на свои деньги. Это заслуживает теплых слов», – сказал Черчесов.

Напомним, ранее специалист работал в «Легии».