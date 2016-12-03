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    Самбрано: «Рубин» едет в гости к «Спартаку» за тремя очками»

    Защитник «Рубина» Карлос Самбрано в преддверии поединка 17-го тура РФПЛ со «Спартаком» подчеркнул, что казанцы постараются добыть победу в последней игре уходящего годы.

    «Со «Спартаком» будет очень непростой матч. Они сейчас идут в лидерах, но проиграли последнюю игру. Такое бывает, лидеры тоже делают осечки. Что касается нас, то мы будем думать о своей игре и поедем в Москву за тремя очками. Нам нужно победить, чтобы наши болельщики и мы ушли на перерыв в хорошем настроении», – отметил Самбрано.

    Встреча состоится в понедельник, 5 декабря, и начнется в 19:30 по московскому времени.

    Источник: ФК «Рубин»

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    03.12.2016 12:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 3 декабря 2016, 18:45

      за тремя мултишишками на клыкаху

      0
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 3 декабря 2016, 17:10

      "Спартак" выиграет. Мы тоже хотим встретить Новый год с хорошим настроением ))) А Зенит сегодня уедет из Ростова с плохим, отчего праздник будет ещё веселее )))))

      1
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 3 декабря 2016, 13:27

      Поле зелёное, а мяч круглый. Всё может быть. Хотя, по нынешнему-то времени, и поля не зеленые уже. Но лично мне не понятно во что и как играет сегодняшний "Рубин". Собралась какая-то испанская шайка, ни тактики ни схемы не просматривается.

      -1
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      Рейтинг: +33633

      oyabun 3 декабря 2016, 13:09

      Надеюсь игроки Спартака докажут себе и всем остальным что поражение в предыдущем матче всего лишь досадное недоразумение.

      5
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