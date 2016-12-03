Самбрано: «Рубин» едет в гости к «Спартаку» за тремя очками»

Защитник «Рубина» Карлос Самбрано в преддверии поединка 17-го тура РФПЛ со «Спартаком» подчеркнул, что казанцы постараются добыть победу в последней игре уходящего годы.

«Со «Спартаком» будет очень непростой матч. Они сейчас идут в лидерах, но проиграли последнюю игру. Такое бывает, лидеры тоже делают осечки. Что касается нас, то мы будем думать о своей игре и поедем в Москву за тремя очками. Нам нужно победить, чтобы наши болельщики и мы ушли на перерыв в хорошем настроении», – отметил Самбрано.

Встреча состоится в понедельник, 5 декабря, и начнется в 19:30 по московскому времени.