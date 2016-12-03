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  • Самбрано: «Рубин» едет в гости к «Спартаку» за тремя очками»

Самбрано: «Рубин» едет в гости к «Спартаку» за тремя очками»

3 декабря 2016, 12:36
5

Защитник «Рубина» Карлос Самбрано в преддверии поединка 17-го тура РФПЛ со «Спартаком» подчеркнул, что казанцы постараются добыть победу в последней игре уходящего годы.

«Со «Спартаком» будет очень непростой матч. Они сейчас идут в лидерах, но проиграли последнюю игру. Такое бывает, лидеры тоже делают осечки. Что касается нас, то мы будем думать о своей игре и поедем в Москву за тремя очками. Нам нужно победить, чтобы наши болельщики и мы ушли на перерыв в хорошем настроении», – отметил Самбрано.

Встреча состоится в понедельник, 5 декабря, и начнется в 19:30 по московскому времени.

Источник: ФК «Рубин»
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Самбрано Карлос
Комментарии (5)
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VVM1964
1480759069
" Дай Бог вашему теляти нашего волка съесть "
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oyabun
1480759751
Надеюсь игроки Спартака докажут себе и всем остальным что поражение в предыдущем матче всего лишь досадное недоразумение.
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Супермачо
1480760829
Поле зелёное, а мяч круглый. Всё может быть. Хотя, по нынешнему-то времени, и поля не зеленые уже. Но лично мне не понятно во что и как играет сегодняшний "Рубин". Собралась какая-то испанская шайка, ни тактики ни схемы не просматривается.
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Сармат Ростов
1480774258
"Спартак" выиграет. Мы тоже хотим встретить Новый год с хорошим настроением ))) А Зенит сегодня уедет из Ростова с плохим, отчего праздник будет ещё веселее )))))
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айор балдёжник
1480779905
за тремя мултишишками на клыкаху
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