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    Представители Кононова ведут переговоры с ЦСКА, «Анжи» и «Локомотивом»

    Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов в ближайшее время может возглавить один из клубов РФПЛ. Среди возможных вариантов трудоустройства называются ЦСКА, «Анжи» и «Локомотив».

    В случае армейцев все зависит от финансовых возможностей команды, полномочий по формированию состава и от предложения президента клуба Евгения Гинера.

    Варианты с махачкалинцами и железнодорожниками прорабатываются на случай, если в одном из клубов произойдет отставка главного тренера.

    Источник: «Матч ТВ»

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    02.12.2016 16:46
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 2 декабря 2016, 22:06

      Тренер хороший,реклама агентов -так себе...

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 2 декабря 2016, 21:55

      даже не думайте..Слуцкий-наше всё..

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 2 декабря 2016, 20:53

      по-моему все 3 озвученных варианта - утка

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Joko21 2 декабря 2016, 21:38

      Точно - все три более менее в порядке.А в Аутсайдер он может сам не пойдёт.

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 > Gullit 76 2 декабря 2016, 21:57

      Если он действительно тренер с большой буквы, то он в любой клуб пойдет и сможет подтащить его (пример Бердыев)

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Joko21 2 декабря 2016, 22:11

      Бердыев то пример но его самого в большие клубы так и не пустили.Кононов тоже согласно своего статуса будет гарантии требовать,а маленький клуб вряд-ли потянет.Вот и ждёт.

      0
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      Рейтинг: +3

      grroznyi85 > Joko21 3 декабря 2016, 03:56

      Полностью согласен

      -1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 2 декабря 2016, 20:12

      В конюшню... Может хоть стиль игры с говноигра и ватокатство, изменится на что-то приличное... А то это говноигра и кабинетные очки уже доебали... Охото нормального соперника, без судейских заносов, с нормальной игрой...

      -2
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      Рейтинг: +166

      alexa1995 2 декабря 2016, 19:34

      Приятно смотреть за игрой команд Кононова, именно игрой, а не попытками выигрывать матчи на индивидуальных качествах определенных игроков.

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      Рейтинг: +2113

      prtcs 2 декабря 2016, 19:29

      Агенты Кононова делают ему рекламу.

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      Рейтинг: +2510

      ALEX ML 2 декабря 2016, 19:03

      С ним хоть будет с топами футбол, а не трусливая тактика

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      Рейтинг: +500

      Juve1897 2 декабря 2016, 19:00

      В Анжи Врба добротно работает. Команда показывает умный футбол, другое дело качество исполнителей которое оставляет желать лучшего. Тренер очень добротный.

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      Рейтинг: +75

      dedruz 2 декабря 2016, 18:22

      к паровозам отправят...

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      Рейтинг: +2395

      shurik45 2 декабря 2016, 17:59

      Считаю ,что Кононов сейчас просто необходим ЦСКА. Возможно он привнесет в игру армейцев свои наработки,которые не смог реализовать в Краснодаре. Естественно жду обновления состава армейцев в зимнее трансферное окно.

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