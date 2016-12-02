Представители Кононова ведут переговоры с ЦСКА, «Анжи» и «Локомотивом»

Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов в ближайшее время может возглавить один из клубов РФПЛ. Среди возможных вариантов трудоустройства называются ЦСКА, «Анжи» и «Локомотив».

В случае армейцев все зависит от финансовых возможностей команды, полномочий по формированию состава и от предложения президента клуба Евгения Гинера.

Варианты с махачкалинцами и железнодорожниками прорабатываются на случай, если в одном из клубов произойдет отставка главного тренера.