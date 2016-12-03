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    УПЛ. «Динамо» не сумело обыграть «Ворсклу» и другие результаты

    В матче 17-го тура УПЛ киевское «Динамо» в гостях не сумело обыграть «Ворсклу», несмотря на имевшееся преимущество в два мяча – 2:2.

    По аналогичному сценарию могла пройти встреча между «Зарей» и «Днепром», однако гости в концовке все же вырвали победу. Еще в одной игре, в которой встретились «Черноморец» и «Волынь», голов забито не было.

    Чемпионат Украины. Премьер-лига. 17-й тур

    Черноморец – Волынь – 0:0

    Ворскла – Динамо – 2:2 (2:2)

    Голы: 0:1 – Сидорчук, 5; 0:2 – Ярмоленко, 14; 1:2 – Турсунов, 15; 2:2 – Ребенок, 34.

    Заря – Днепр – 2:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Кочергин, 14; 0:2 – Лучкевич, 23; 1:2 – Безбородько, 57; 2:2 – Караваев, 61; 2:3 – Кочергин, 79.

    Календарь УПЛ

    Турнирная таблица УПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.12.2016 19:51
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