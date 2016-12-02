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    Миланов: «Если будет предложение от «Спартака», завершу ли карьеру? Конечно!»

    Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов поделился мнением о текущем лидерстве «Спартака», а также признался, что не перешел бы в стан красно-белых ни при каких условиях.

    «Если в будущем будет только одно предложение – от «Спартака», завершу ли карьеру? Конечно! Даже мысли нет, чтобы играть за «Спартак». Я очень люблю ЦСКА. Кто сказал, что «Спартак» будет чемпионом? «Спартак» в хорошей форме, но вы знаете, как ЦСКА играет после Нового года. Понятно, что у нас есть проблемы с составом, но мы будем бороться до конца», – сказал болгарин.

    Источник: «Матч ТВ»

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    02.12.2016 13:46
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 2 декабря 2016, 20:26

      Судя по этой безграничной любви, уже пакует чемоданы.Корабль тонет, крысы должны быть начеку и готовиться к бегству.

      3
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      Рейтинг: +2510

      ALEX ML 2 декабря 2016, 19:04

      Это бы мог сказать Акинфеев...........................но Миланов просто пукнул

      0
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 2 декабря 2016, 19:03

      Фабрегаса вспомни !!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 2 декабря 2016, 17:43

      Да кто же тебя, убогого позовёт? ))))

      -1
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      Рейтинг: +8172

      nik55 2 декабря 2016, 17:31

      короче бомжи садитесь на коней и валите на пастбище

      1
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 2 декабря 2016, 17:12

      чем хуже Спартак ?
      обычный клуб.
      надо болеть спортом а не гнилым сердцем!

      4
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      Рейтинг: +6191

      subbotaspartak 2 декабря 2016, 16:47

      Интересно, свиньи мы, а хрюкают и воняют все остальные.
      Гнилые.
      А недоумок из жеребятни что заржёт,
      Когда конюшня его под хвост пнёт?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      pntrz 2 декабря 2016, 16:39

      кто такой Миланов

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +150

      Бмв525 > pntrz 2 декабря 2016, 17:09

      Тот кто твоему Спартаку гол влепет

      -1
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      Рейтинг: +26

      pntrz > Бмв525 2 декабря 2016, 17:48

      он не за лохов в середине таблице играет?

      -1
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      Рейтинг: +659

      RUSARM 2 декабря 2016, 16:08

      Молодец-так держать!! Армия не сдается!!!

      -1
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      Рейтинг: +6071

      GoldPlayFIFARus9 2 декабря 2016, 16:05

      По-моему,за Спартак вообще не один уважающий себя человек играть не будет. В эту помойку идут только самые деградировавшие игроки,а Миланову респект

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8172

      nik55 > GoldPlayFIFARus9 2 декабря 2016, 17:26

      помойка-конюшня и такие болелы как ты

      2
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