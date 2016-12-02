Самбрано: «Хотелось бы говорить о чемпионстве, но «Спартак» пока лучше»

Рубину дорожку подготовили Крылья Советов, так, что приступайте к
продолжению экзекуции. Большинство болельщиков России желают
вам удачи и, конечно, победы.
Защитник «Рубина» Карлос Самбрано признал, что его клуб пока не способен бороться со «Спартаком» за первую строчку турнирной таблицы, но по итогам сезона рассчитывает оказаться в четверке лучших.
«Самое важное для нас – попытаться попасть на международный турнир, будучи реалистами. Хотелось бы говорить о чемпионстве. Но «Спартак» заработал намного больше очков, чем мы. Очень сложно их догнать. Поэтому во второй части чемпионата важно попасть в топ-4 лучших клубов и попытаться квалифицироваться в Лигу Европы.
Предложение «Рубина» было больше по зарплате, чем от «Айнтрахта»? Будем реалистами. В России такие клубы, как «Рубин», «Зенит», платят хорошие деньги. И делают они это в том числе и для того, чтобы российская лига становилась лучше. Как вы знаете, немецкая лига очень хорошая. Но вы понимаете, любой игрок старается искать лучшее для себя и своей семьи.
О «Рубине» я узнал давно. Это не маленький клуб. Если бы меня позвал маленький клуб, не буду называть имен, и предложил большую сумму, я не согласился бы. У таких команд нет никаких стремлений. А у «Рубина» есть свое имя в России. Если даже не получится в этом году, то в следующем мы добьемся большего.
Отношение родных к переезду в Россию? Мафия, водка, медведи? Русская мафия? (Смеется.) Нет. В Перу Россия ассоциируется, во-первых, с холодом. Во-вторых, Россия известна водкой. Побывав здесь, я увидел, что русские пьют не водку, а больше виски. Это очень странно. А моя семья всегда уважала мои решения. Сейчас они дома, со мной в Казани. Им нравится город. Им хорошо, потому что мне хорошо», – сказал Самбрано.
В текущем сезоне Самбрано провел 10 матчей в Премьер-лиге за «Рубин», в которых отметился одной результативной передачей, двумя желтыми и одной красной карточкой.