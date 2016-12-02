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    Самбрано: «Хотелось бы говорить о чемпионстве, но «Спартак» пока лучше»

    Защитник «Рубина» Карлос Самбрано признал, что его клуб пока не способен бороться со «Спартаком» за первую строчку турнирной таблицы, но по итогам сезона рассчитывает оказаться в четверке лучших.

    «Самое важное для нас – попытаться попасть на международный турнир, будучи реалистами. Хотелось бы говорить о чемпионстве. Но «Спартак» заработал намного больше очков, чем мы. Очень сложно их догнать. Поэтому во второй части чемпионата важно попасть в топ-4 лучших клубов и попытаться квалифицироваться в Лигу Европы.

    Предложение «Рубина» было больше по зарплате, чем от «Айнтрахта»? Будем реалистами. В России такие клубы, как «Рубин», «Зенит», платят хорошие деньги. И делают они это в том числе и для того, чтобы российская лига становилась лучше. Как вы знаете, немецкая лига очень хорошая. Но вы понимаете, любой игрок старается искать лучшее для себя и своей семьи.

    О «Рубине» я узнал давно. Это не маленький клуб. Если бы меня позвал маленький клуб, не буду называть имен, и предложил большую сумму, я не согласился бы. У таких команд нет никаких стремлений. А у «Рубина» есть свое имя в России. Если даже не получится в этом году, то в следующем мы добьемся большего.

    Отношение родных к переезду в Россию? Мафия, водка, медведи? Русская мафия? (Смеется.) Нет. В Перу Россия ассоциируется, во-первых, с холодом. Во-вторых, Россия известна водкой. Побывав здесь, я увидел, что русские пьют не водку, а больше виски. Это очень странно. А моя семья всегда уважала мои решения. Сейчас они дома, со мной в Казани. Им нравится город. Им хорошо, потому что мне хорошо», – сказал Самбрано.

    В текущем сезоне Самбрано провел 10 матчей в Премьер-лиге за «Рубин», в которых отметился одной результативной передачей, двумя желтыми и одной красной карточкой.

    Источник: «Реальное время»

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    02.12.2016 11:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 2 декабря 2016, 16:55

      Рубину дорожку подготовили Крылья Советов, так, что приступайте к
      продолжению экзекуции. Большинство болельщиков России желают
      вам удачи и, конечно, победы.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 2 декабря 2016, 15:35

      Слив готовят.

      -1
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