«Амкар» вернет деньги за купленные билеты на матч с «Оренбургом»

Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов рассказал о том, как клуб компенсирует уже купленные билеты на перенесенный матч с «Оренбургом», вход на который было принято решение сделать бесплатным.

«Календарь требует проводить игру пятого декабря, и нам представляется логичным, что в 16:00 условия для игроков и болельщиков будут более комфортными, нежели в семь вечера. Хочется извиниться перед теми любителями футбола, которым перенос матча доставил неудобства.

Именно заботой о них обусловлено наше решение сделать вход на игру свободным, чего в Перми давно не было. Как вы знаете, мы вернем деньги тем болельщикам, которые уже приобрели билеты на этот матч. И, конечно, подумаем над тем, как компенсировать потери обладателям абонементов.

Надеюсь, поклонники «Амкара» с пониманием отнесутся к сложившейся ситуации и в заключительном матче года окажут команде такую же горячую и искреннюю поддержку, как и на всех предыдущих играх», – сказал Маслов.