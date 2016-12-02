Казаков: «Назначение Гончаренко уже согласовано с Гинером»

Спортивный комментатор Илья Казаков рассказал о договоренности между президентом ЦСКА Евгением Гинером и главным тренером «Уфы» Виктором Гончаренко о назначении последнего на пост наставника москвичей.

«Мои источники утверждают, что все решено. Что с Евгением Гинером уже согласовано назначение Гончаренко – по простой схеме: Слуцкий – Бабаев – Гинер. Здесь меньше рисков, здесь сохраняется преемственность. Мол, Гришину пока еще все же рано, а Кононова ЦСКА толком и не рассматривал», – написал Казаков в своей колонке.

Напомним, что в 2015-2016 годах Гончаренко входил в тренерский штаб Леонида Слуцкого.