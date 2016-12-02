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  • Казаков: «Назначение Гончаренко уже согласовано с Гинером»

Казаков: «Назначение Гончаренко уже согласовано с Гинером»

2 декабря 2016, 10:41
14

Спортивный комментатор Илья Казаков рассказал о договоренности между президентом ЦСКА Евгением Гинером и главным тренером «Уфы» Виктором Гончаренко о назначении последнего на пост наставника москвичей.

«Мои источники утверждают, что все решено. Что с Евгением Гинером уже согласовано назначение Гончаренко – по простой схеме: Слуцкий – Бабаев – Гинер. Здесь меньше рисков, здесь сохраняется преемственность. Мол, Гришину пока еще все же рано, а Кононова ЦСКА толком и не рассматривал», – написал Казаков в своей колонке.

Напомним, что в 2015-2016 годах Гончаренко входил в тренерский штаб Леонида Слуцкого.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Уфа Слуцкий Леонид Кононов Олег Гончаренко Виктор Гинер Евгений
Комментарии (14)
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Фан666
1480665280
Гончаренко конечно лучший вариант, но ему точно придется перетряхнуть состав армейцев
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Gullit 76
1480666059
Казакову похоже насрать на то что цска ещё с тотенхэмом играть.Он этим вбросом ловко команду подставил.Уверен до матча ничего не будет.
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Dobroe Teplo za CSKA
1480666855
Нахрен Кононов, Гончаренко справиться
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hodyrev
1480667084
а Слуцкий тогда куда?в Уфу?или по непонятным источникам в Витесс под еврейскую руку?скорее всего очередная утка раздутая СМИ
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prtcs
1480667112
Команду надо начинать стртоить с нуля. Во всех линиях проблемы, а главное, по моему, многим надоело игать в футбол.
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ВoВ
1480668914
Гончаренко очень хорошо подходит ЦСКА, будем надеяться что все сделают правильно! Удачи ЦСКА!
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алекс88
1480669891
Больше половины состава менять надо...тогда может и толк будет
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Serhio1010
1480670135
Буду рад))
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Lester84
1480671209
Вот и отлично - в межсезонку подтянут игроков из аренды, Гинер наверняка проведет 2-3 бюджетных трансфера и с весны Гончаренко начнет строить новую команду. Нормальный расклад вырисовывается! На финише сезон конечно не ахти получится, но перемены в команде необходимы
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айор балдёжник
1480672965
Молодых надо ставить. Это главная ошибка Слуцкого
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