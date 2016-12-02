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    Фалькао: «Атлетико» должен был продавать футболистов, чтобы существовать»

    Нападающий «Монако» Радамель Фалькао рассказал о причинах, по которым он покинул мадридский «Атлетико», перебравшись во французский чемпионат.

    «Никто из руководства «Атлетико» мне никогда не предлагал продлить контракт. Но я счастлив, что «Монако» открыл передо мной двери. Здесь все делали для того, чтобы помочь мне, а я чувствую себя очень важным игроком для клуба.

    Это случается с каждым футболистом. Но я благодарен «Атлетико» и болельщикам клуба. Но у меня складывается такое впечатление, что «Атлетико» должен был продавать своих игроков для того, чтобы существовать», – приводит слова футболиста CОРЕ.

    Напомним, Фалькао выступал за «Атлетико» с 2011 по 2013 год.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.12.2016 07:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +48

      EastJuice 3 декабря 2016, 09:06

      лучшие годы позади

      0
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      Рейтинг: +51

      TonicIG 2 декабря 2016, 10:10

      Фалькао к нам так и не приехал...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +274

      Berikosha 2 декабря 2016, 09:07

      у Атлетико хорошая школа и они хорошие деньги делают на игроках, не думаю что у них было плохое финансовое положение

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