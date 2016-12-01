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    Панченко хочет клонировать себя, чтобы выступать и за ЦСКА, и за «Динамо»

    Нападающий ЦСКА Кирилл Панченко, на правах аренды выступающий за «Динамо», выразил мнение, что хотел бы раздвоиться, чтобы защищать цвета обоих московских клубов. Напомним, бело-голубые арендовали 27-летнего россиянина до конца нынешнего сезона.

    «Где я сам вижу себя весной? Разговоров пока не было ни с «Динамо», ни с ЦСКА. Это тяжелый выбор: ЦСКА – клуб родной, «Динамо» родным стало, я здесь арендованным себя не чувствую. Ощущение, как будто у меня полноценный контракт, только на год. Мне хочется и там играть, и там. Была бы возможность – клонировал бы себя.

    Возвращаться, чтобы снова сидеть на лавке, – думаю, это не нужно ни мне, ни клубу. Но вообще пока все такие разговоры преждевременны. Даже трансферное окно откроется только в январе-феврале», – сказал Панченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.12.2016 23:22
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7033

      sochi-2013 12 декабря 2016, 12:10

      Уже 27! Еще один остался в "подающих надежды", а ведь и правда мог заиграть! Что-то не так в "датском королевстве". Без Шойгу и спорт не вытащить. Вот кого надо клонировать. И не двух, а два десятка нужны.

      0
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      Рейтинг: +3873

      Кинстифа 2 декабря 2016, 10:19

      нашел ты клуб в котором у тебя всё получается и будь там
      Почему вам пример Быстрова ни о чем не говорит....

      0
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      Рейтинг: +25044

      bset 1 декабря 2016, 23:51

      Панченко ставить надо в ЦСКА под нападающим. На острие - Чалов. По флангам Дзагоев и Головин. Защита - Чернов и Васин. Просто мечта болельщиков ЦСКА. В итоге легионерами останется только опорная зона. Надеюсь, все-таки школа ЦСКА займет важное место в структуре клуба. Будет круто, если будут выходить высококлассные воспитанники и уезжать в Европу

      2
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      Рейтинг: +80

      Said_ 1 декабря 2016, 23:26

      в следующем году ЦСКА получит хорошее усиление, возвращая игроков из аренды, по сегодняшним реалиям. Место получат скорее всего и Панченко, и Ткачев, и Васин, и даже Ефремовч

      0
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 1 декабря 2016, 23:24

      Да хороший нап
      Лучше чем этот бревно траоре

      4
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