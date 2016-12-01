РФПЛ. Гол Игоря Денисова помог «Локомотиву» разгромить «Томь»

В матче 16-го тура РФПЛ «Локомотив» одержал разгромную победу над «Томью» со счетом 6:1. Отметим, что встреча была перенесена из Томска в Москву и прошла на домашней арене красно-зеленых.

Благодаря этому успеху железнодорожники набрали 20 очков и поднялись на 10-е место в турнирной таблице. Томский клуб же с девятью баллами остался на предпоследней строчке.

Чемпионат России. РФПЛ. 16-й тур

Томь (Томск) – Локомотив (Москва) – 1:6 (0:0)

Голы: 1:0 – Бикфалви, 48; 1:1 – Коломейцев, 51; 1:2 – Фернандеш, 67; 1:3 – И. Денисов, 71; 1:4 – Майкон, 76; 1:5 – Игнатьев, 79; 1:6 – Коломейцев, 82.

Томь: Солосин, Бордачев, Комбаров, Жиров, Дьяков, Дроппа (Баляйкин, 80), Ковальчук, Бикфалви (Погребняк, 84), Попов (Кудряшов, 71), Дудиев, Касьян.

Локомотив: Гилерме, Янбаев, Михалик (Шишкин, 45+3), Чорлука, Пейчинович (Галаджан, 82), И. Денисов, Коломейцев, Фернандеш, Касаев (Игнатьев, 27), Миранчук, Майкон.

Предупреждения: Бордачев, 23; Касьян, 52 – Гилерме, 40.

Удаление: Касьян, 63 – нет.

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