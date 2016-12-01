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    Орлов: «Почему Гарсию дисквалифицировали на три матча, а Вернблума на один? Это двойные стандарты»

    Комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что КДК РФС применяет к питерскому клубу двойные стандарты. В частности, у известного ведущего футбольных трансляций вызывает вопрос обоснованность трехматчевой дисквалификации полузащитника «Зенита» Хави Гарсии по итогам матча с «Краснодаром» (1:2) в 15-м туе РФПЛ.

    «Дисквалификация Хави Гарсии абсолютно заслужена, но откуда двойные стандарты? Почему Гарсии впилили три матча (один условно, но если Газинский не сможет тренироваться 15 дней, то получится все шесть), а Вернблуму, который откровенно ударил соперника, дали всего одну игру? Это вопрос к КДК. Нужно оспорить это решение в апелляционном комитете РФС.

    С другой стороны, главное, чего нельзя прощать в футболе – это подлость, когда бьют исподтишка и наносят травму. Мы должны быть категорически против такого. Локти – это самое страшное. В ситуации с Гарсией был удар по голове, человеку сломали нос», – заявил Орлов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    01.12.2016 18:05
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +12623

      Вомбат 1 декабря 2016, 21:12

      Старость не радость. С Вернблумом как раз все очевидно: он, в отличие от Гарсии, травму не нанес. Орлов был бы более убедителен, в своей речи о двойных стандартах, если бы вспомнил как год назад в Грозном Семенов в аналогичной ситуации сломал нос Дзюбе, и отделался ЖК без никакой дисквалификации. Однако то, что было год назад, Орлов уже забыл.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Вомбат 2 декабря 2016, 01:13

      В Грозном и не такое бывало. ЖК дали. А помнишь 2009 г. На последней минуте кто-то из Терека выбил мяч рукой, летящий в ворота, при счёте 3:2, в их пользу. Судья Каюмов пенальти конечно не дал. В любом другом городе в Москве, в Питере, пенальти был бы 100%. А там нет. Вот двойные стандарты. Потом было "Судья продажная, козёл", сейчас некто с микрофоном орёт весь матч. Им штрафы выписывают. И чего?

      0
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      Рейтинг: +2395

      shurik45 1 декабря 2016, 20:53

      Это Гинер все купил!)

      2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 1 декабря 2016, 20:14

      По вернбулуму и там всё понятно, там кабинеты зарешали... Но тебе Генка грех жаловаться, сами постоянно на отскоке, если бы не перелом, то этому бы упырю также наверное ничего бы не дали вовсе...

      -2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > lra 1 декабря 2016, 22:24

      О, да у меня ещё один личный хейтер появился! Отлично, а то тех что есть, мне как-то стало уже не хватать)

      -1
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      Рейтинг: +370

      mik1954 1 декабря 2016, 20:09

      Морква в своем репертуаре, т.е. все по честному в игре с каталой... На конец сезона наверное петарды готовят....

      0
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      Рейтинг: +75

      dedruz 1 декабря 2016, 19:10

      Гена в праведном гневе не заметил очевидных вещей.. впрочем, как всегда в своем репертуаре - при комментировании игр зенита постоянно смотрит в одну сторону при оценке игры.

      1
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 1 декабря 2016, 19:01

      У Верблума удар слабее

      -2
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      Рейтинг: +244

      007abdul007 1 декабря 2016, 18:57

      орлов говорит про двойные стандарты))))

      0
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      Рейтинг: +56

      naumanov 1 декабря 2016, 18:55

      Заткните его уже, бесит!!!

      -3
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 1 декабря 2016, 18:31

      Потому что после удара,газинский потерял сознание, а гарсия в это время ещё махал руками и возмущался почему это игрок лежит и не встает Орлову пора заканчивать с комментированием матчей,открытое поддерживали Зенита и постоянное перебивание коллег по эфире,очень профессионально

      -1
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > Asbjorn 1 декабря 2016, 18:58

      РАССКАЖИ ЭТО ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ КОММЕНТАТОРАМ-БАЛЕЛАМ СПАРТАКА И ЦСКА,ТАК ЖЕ СЛУШАТЬ ПРОТИВНО!!!!

      2
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      Рейтинг: +12623

      Вомбат > Asbjorn 1 декабря 2016, 21:15

      Однако вы спохватились. Орлову пора было заканчивать эту работу уже давно. Но увы. Кому-то там наверху он нравится. Somebody up there likes me.

      0
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      Рейтинг: +25044

      bset 1 декабря 2016, 18:24

      Ну ты даун или прикалываешься? Газинский потерял сознание, после чего его заменили. После удара Вернблума игрок сразу поднялся и продолжил игру. Плюс Вернблум почти сразу же извинился

      -2
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