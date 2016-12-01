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  • Мутко: «Черчесов уже определился с костяком сборной России»

Мутко: «Черчесов уже определился с костяком сборной России»

1 декабря 2016, 16:09
8

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко отметил, что намерен на ближайшей встрече с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым услышать конкретный план по подготовке к домашнему чемпионату мира.

«Важна позиция тренера. Завтра с ним встречусь, узнаю, какие у него предпочтения по соперникам. Все желания Черчесова удовлетворить не сможем, но надо понимать, что он хочет. Черчесов уже определился с костяком сборной, поэтому ждем от него конкретный план подготовки команды к чемпионату мира», – заявил Мутко.

Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Черчесов Станислав Мутко Виталий
Комментарии (8)
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panmon
1480597907
Я правильно понял что в старой сборной заменили 2-х игроков и назвали это новой?
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Docentusa
1480598403
Лучше бы он нашел все косяки в сборной!!!!
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vladimir-7
1480599984
Сам решить вопрос с кем играть сборной и что ей нужно делать, и в каком составе, поэтому и вызывает к себе С.Черчесова. Вдруг ВВП вызовет, что о подготовке к ЧМ-2018 рассказать и надуть в уши Президенту РФ.
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loboda2012
1480601857
Игорек "дырявые перчатки", никому в Европе не нужный немец, "бревно" Вася и его Брат "полено" Алеша, Глушаков "кривые ноги", тупой мажор Кокорин и "футбольное бревно" Дзюба и усилятся "хрустальным старичком" Жирковым.
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polt
1480614401
Похоже Черчесов-пешка. Мудила всем ворочает.
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