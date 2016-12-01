Мутко: «Черчесов уже определился с костяком сборной России»

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко отметил, что намерен на ближайшей встрече с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым услышать конкретный план по подготовке к домашнему чемпионату мира.

«Важна позиция тренера. Завтра с ним встречусь, узнаю, какие у него предпочтения по соперникам. Все желания Черчесова удовлетворить не сможем, но надо понимать, что он хочет. Черчесов уже определился с костяком сборной, поэтому ждем от него конкретный план подготовки команды к чемпионату мира», – заявил Мутко.