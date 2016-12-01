РФС не может подыскать соперников для сборной России по контрольным матчам

Президент РФС Виталий Мутко отметил, что существуют весьма серьезные проблемы при подготовке сборной России к чемпионату мира-2018. Как отметил спортивный функционер, до сих пор нет гарантированных контрольных матчей для национальной команды.

«Мы попали в сложнейшую ситуацию. У нас нет гарантированных матчей, и мы из-за этого испытываем колоссальные проблемы. У всех сборных расписаны соперники, свои планы – очень сложно найти оппонента. При попытках достичь договоренности нам выдвигаются все новые требования – то изменяют даты, то вынуждают играть в неподходящих для нас условиях.

Сейчас думаем о матче, который должен пройти в марте. Одна игра фактически уже запланирована, над второй думаем», – заявил Мутко.