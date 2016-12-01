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  • РФС не может подыскать соперников для сборной России по контрольным матчам

РФС не может подыскать соперников для сборной России по контрольным матчам

1 декабря 2016, 14:50
20

Президент РФС Виталий Мутко отметил, что существуют весьма серьезные проблемы при подготовке сборной России к чемпионату мира-2018. Как отметил спортивный функционер, до сих пор нет гарантированных контрольных матчей для национальной команды.

«Мы попали в сложнейшую ситуацию. У нас нет гарантированных матчей, и мы из-за этого испытываем колоссальные проблемы. У всех сборных расписаны соперники, свои планы – очень сложно найти оппонента. При попытках достичь договоренности нам выдвигаются все новые требования – то изменяют даты, то вынуждают играть в неподходящих для нас условиях.

Сейчас думаем о матче, который должен пройти в марте. Одна игра фактически уже запланирована, над второй думаем», – заявил Мутко.

Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Мутко Виталий
Комментарии (20)
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АЛЕКС 58
1480594308
предложи попрыгать на батуте!
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absent32
1480595776
с женской сборной)))
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oyabun
1480596083
Разогнать к хренам собачьим тогда такое футбольное ведомство, которое неспособно такие достаточно просты задачи решить. Нефиг чиновникам задарма нехилые зарплаты получать!
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ufos73
1480596239
В любом российском дворе можно отыскать достойного соперника для нашей сборной...
Ответить
ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1480596569
Кому нужна нынешняя сборная России? Для галочки можно и со сборной ФНЛ игру провести для теста "Зенит-Арены", а затем "восторгаться" отличным стадионом.
Ответить
Байкал-Сибирь
1480596699
А что они могут только бюджет пилить
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vladimir-7
1480597720
Мутко: "У всех сборных расписаны соперники, свои планы...". А Вы господин президент и соответствующие члены РФС проснулись, не надо было себя выдвигать на выборы в президента РФС и суетиться около этих выборов, как бы не проскочить мимо. Но сам-то спокоен,т.к. занял три кресла вместо двух и теперь спи-отдыхай себе, а лапшу всегда всем навешаю.
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xxandrrr
1480597832
Потому что все нормальные сборные вовремя подсуетились, в отличие от нашей :)
Ответить
Docentusa
1480598279
Готовы играть нашей командой (11-й микрорайон)!!! В любое время,в любую погоду!!! За ящик пива порвём!!!
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Фан666
1480602150
Не могут найти команду слабее себя, долго анализировали игру сборной Туркмении и поняли, что могут не потянуть
Ответить
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