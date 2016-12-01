Макаров: «Фиорентина» сразу же подписала со мной контракт, когда на меня вышел «Локомотив»

Вратарь «Фиорентины» Артем Макаров, выступающий на правах аренды за «Таранту», рассказал, почему ему не удалось закрепиться в составе «фиалок». Футболист также отметил, что имел вариант перехода в «Локомотив».

– Это правда, что ты не мог первое время получить контракт из-за Мохаммеда Салаха?

– В «Фиорентине» оставалось одно место в заявке для игрока не из ЕС. В итоге его отдали Салаху. «Фиорентина» долго тянула с контрактом. Я даже не знал, что делать, ведь была весна. А на тот момент со мной связался московский «Локомотив». Они спросили, зачем мне Италия, и предложили приехать домой в дубль. Они даже с «Фио» связались. Но команда быстро отреагировала: «Не нужно ничего подписывать, мы даем тебе контракт». Я подписал контракт. Но для итальянцев я иностранец. А Салах как раз занимал последнюю квоту. И мне сразу сказали, что я подпишу контракт и уйду в аренду. Такие правила.

– Ты год тренировался совершенно без зарплаты. Как выживал?

– Для меня были созданы все необходимые условия: питание, проживание, переезды. Это все брал на себя клуб. Я лишь должен был доказывать на поле. Я тогда был несовершеннолетним. И многие говорят: «Да ладно, зачем ему деньги в таком возрасте? Наверняка только для того, чтобы выйти куда-то в центр, попить, поесть». Я могу сказать, что времени не было даже на то, чтобы выбраться куда-то и покушать. Когда команда уезжала по выходным на игры Примаверы (чемпионат Италии среди молодежных команд), я оставался работать с тренерами, которые занимаются с младшими возрастами. Кстати, в «Фиорентине» есть такой порядок: за тобой постоянно наблюдают. Очень часто приходят и смотрят, что делаешь: спишь – не спишь, ешь или не ешь. На тот момент мне нельзя было уехать в центр. Нужно было спрашивать разрешения у родителей: нужно было звонить и отпрашиваться.