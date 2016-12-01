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    Комличенко: «Приоритет – вернуться в «Краснодар»

    Нападающий «Слована» Николай Комличенко признал, что хотел бы вернуться в Россию. Напомним, что права на футболиста принадлежат «Краснодару».

    – Кто из русских в чешской лиге выделяется?

    – Кара, конечно. Слава Караваев, защитник, играет за «Спарту» – он уже шесть голевых передач отдал. С таким вообще кайф играть! Когда защитник тебе подает в голову и надо только ее подставить.

    – Кто – икона чешской лиги, чье бы фото вы нанесли на обложку FIFA16?

    – Караваева – точно. Я бы его выделил. У Славы огромный потенциал.

    – Понимаете, почему он не востребован в чемпионате России? И почему вы не возвращаетесь?

    – Да у меня и мыслей не было таких. Играл-то в России во второй лиге, а сейчас – в европейском чемпионате, в Лиге Европы.

    – А приоритет?

    – Хочется поиграть в Европе, в немецкой Бундеслиге. А вообще, приоритет – вернуться в «Краснодар», стать там игроком основного состава.

    – Если возвращаться в «Краснодар», то надо конкурировать со Смоловым. Можно на «банку» сесть.

    – Ну да, можно. Но это конкуренция.

    – Есть ощущение, что можете вытеснить Смолова?

    – На данный момент – нет. Просто хочется, чтобы ко мне относились, как к игроку основного состава, который может помочь команде.

    – Могли бы, как Окриашвили, забить ударом через себя?

    – Пойдет хорошая подача – пробью, а там уже вопрос, залетит или нет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.12.2016 09:05
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +100

      petrovich666 1 декабря 2016, 11:27

      залетит или нет?...

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