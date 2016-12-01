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    Кротов: «Мы ехали в Петербург за победой, и считаю, что проиграли незаслуженно»

    Форвард «Уфы» Вячеслав Кротов пообщался с журналистами после матча 16-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:2).

    «Мы ехали в Петербург за победой, и считаю, что проиграли незаслуженно. Наш план на игру срабатывал практически до последних минут. Все дело в реализации моментов. Почему не получилось — это вопрос индивидуальных действий каждого конкретного игрока.

    «Спартак» больше понравился в очных матчах, чем «Зенит». Думаю, спартаковцы — реальные претенденты на золото, раз они идут после первого круга на первом месте», — сказал Кротов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.12.2016 06:12
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +146

      Misha78 1 декабря 2016, 15:04

      Уфа реально прибавила последнее время, Зенит наоборот чего то колбасит, но даже такой Зенит не так просто обыграть, так что, раз проиграли, значит заслужили!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz 1 декабря 2016, 10:39

      Да,Уфа уже не уха. Игра поставлена.Фартового забивалу найдут и многим этот клуб будет кошмаром.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +596

      zenitforever2015 1 декабря 2016, 09:21

      Ещё один предсказатель..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 1 декабря 2016, 09:18

      Концентрацию не надо терять...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 декабря 2016, 08:55

      Надо было самому забивать, а не тащить мяч до вратаря или отдать его
      партнеру.

      1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 1 декабря 2016, 08:45

      Истинный мясной нытик

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