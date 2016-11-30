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    Евдокимов: «Достойно сражались с чемпионом»

    Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов поделился впечатлениями после матча 16-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:2).

    «Несмотря на не очень футбольные условия и не самое качественное поле, мы сыграли хорошо. Достойно сражались с чемпионом», – передает слова Евдокимова корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.11.2016 22:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7

      svoyy 30 ноября 2016, 22:58

      это не футбол, смотреть чтоб болеть за свою команду ? лучше вообще не смотреть футбол, позорище нашему ЧР. Болейте лучше за семью, работу, друзей, а не за это.. Выкиньте лишнее из жизни, станет легче

      2
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 30 ноября 2016, 22:07

      Позапрошлогодним чемпионом?

      1
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > Фан666 30 ноября 2016, 22:23

      Нынешним ,товарищ,нынешним чемпионом!

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Фан666 1 декабря 2016, 09:19

      Два года проспал. С добрым утром, соня?

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