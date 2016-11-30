Евдокимов: «Достойно сражались с чемпионом»

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов поделился впечатлениями после матча 16-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:2).

«Несмотря на не очень футбольные условия и не самое качественное поле, мы сыграли хорошо. Достойно сражались с чемпионом», – передает слова Евдокимова корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.