Евдокимов: «Достойно сражались с чемпионом»

это не футбол, смотреть чтоб болеть за свою команду ? лучше вообще не смотреть футбол, позорище нашему ЧР. Болейте лучше за семью, работу, друзей, а не за это.. Выкиньте лишнее из жизни, станет легче
Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов поделился впечатлениями после матча 16-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:2).
«Несмотря на не очень футбольные условия и не самое качественное поле, мы сыграли хорошо. Достойно сражались с чемпионом», – передает слова Евдокимова корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.