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  • Гришин: «Возглавить ЦСКА? Все будет решать сильнейший менеджер в стране – Гинер»

Гришин: «Возглавить ЦСКА? Все будет решать сильнейший менеджер в стране – Гинер»

30 ноября 2016, 17:34
15

Главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин рассказал, намерен ли он возглавить основную команду. Напомним, ранее сообщалось, что Леонид Слуцкий в ближайшее время может уйти из клуба.

«Я считаю, что есть более достойные тренеры, которые могут занять это место, но решать будет президент — сильнейший менеджер в нашем спорте наравне с Ватутиным. За последние 15 лет Гинер выиграл практически все. Готов я или нет? Когда меня переводили из школы в дубль, все говорили: «Он молодой, только в школе работал». Но я не почувствовал этого перехода, и мы все выиграли в «молодежке». Здесь все зависит только от таланта человека. Нужно попробовать, иначе не узнаешь. Это как с футболистами — сначала нужно попробовать игрока в РФПЛ. Так Головин стал одним из лидеров ЦСКА, неплохо сейчас выглядит Чалов. Мы прошли школу СССР, я играл у Садырина, Бескова, Долматова, Костылева — и знаю, какие нагрузки в каком возрасте нужны. Ничего сложного в футболе нет, а сейчас тренеру еще легче: приходишь к президенту, просишь купить нужного футболиста.

У меня есть принципы — я за то, чтобы оценивать ситуацию объективно. Свое «я» выпячивать неправильно — и родители меня так учили, это и союзное воспитание в целом. Нас учили, что я — последняя буква в алфавите. Я вижу, что в Краснодаре у Кононова была играющая команда, мне было приятно смотреть за их матчами. Гончаренко тоже хорошо работает. Зачем молчать, если заслуга Кононова в игре «Краснодара» очевидна? Так же, как никто не умаляет заслуг Леонида Викторовича Слуцкого в ЦСКА, выигравшего три чемпионства. Нужно признать — конкуренты сильные, но нужно с ними бороться.

Есть ли у меня цель стать главным тренером ЦСКА? Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. А я с шести лет в ЦСКА — прошел все: ДЮСШ, дубль, основной состав, тренер ДЮСШ, тренер дубля, а если буду работать в первой команде — история закольцуется. В таком случае я, наверное, войду в книгу рекордов Гиннесса, пройдя все стадии в одном клубе как игрок и тренер. Чтобы сказать, готов или нет, надо попробовать. Не только футболисту важно оказаться в нужное время в нужном месте – любому человеку. Попал – и поднялся. Или, наоборот, упал в яму и закончил карьеру», — заявил Гришин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА ЦСКА (мол) Слуцкий Леонид Гришин Александр Гинер Евгений
Комментарии (15)
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СЛАВА 81
1480517274
Как выясняется не такой уж и сильный менеджер - команда разваливается , а до такой катастрофической ситуации можно было не доводить.
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cska-62
1480517407
Да, совсем забыл... Гришин же ненадолго застал Константина Ивановича Бескова в "Динамо" в 1995 году... Ну, а то, что он играл у Садырина (больше был в резерве в 1990-1991 годах), Костылева и Долматова - помню хорошо.
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Protosser
1480517804
Какой широкий и шершавый язык)
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Li_KiM_JuuS
1480517858
лизанул:)
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Тазит
1480519725
Грамотно прогнулся)) Хотя вряд ли поможет...
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cska-62
1480520441
Знакомьтесь, господа! Воровское погоняло «Snek». В профиле указан как Снэк Флаемcкий, город и клуб не указаны. Утверждает, что это его настоящие имя и фамилия. Смешно… На самом деле это недавно зарегистрировавшийся на «бомбардире» один из организаторов СПЕКТАКЛЯ по уходу Слуцкого. Делается всё возможное, чтобы это ничтожество оставалось гробить клуб как можно дольше! Как я и предполагал! Очень надеюсь, что в этот раз у врагов ЦСКА ничего не получится.
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KingRey21
1480520768
Дааа,подлизать во время и ты на 50% главный коуч,какой шустрый этот ваш Гришин...
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hjvfybcn
1480528980
Знатно подлизнул))) выиграл практически все)))
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svoyy
1480538922
Кононов в конюшне, а чё звучит ))
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