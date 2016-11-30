Гришин: «Возглавить ЦСКА? Все будет решать сильнейший менеджер в стране – Гинер»

Главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин рассказал, намерен ли он возглавить основную команду. Напомним, ранее сообщалось, что Леонид Слуцкий в ближайшее время может уйти из клуба.

«Я считаю, что есть более достойные тренеры, которые могут занять это место, но решать будет президент — сильнейший менеджер в нашем спорте наравне с Ватутиным. За последние 15 лет Гинер выиграл практически все. Готов я или нет? Когда меня переводили из школы в дубль, все говорили: «Он молодой, только в школе работал». Но я не почувствовал этого перехода, и мы все выиграли в «молодежке». Здесь все зависит только от таланта человека. Нужно попробовать, иначе не узнаешь. Это как с футболистами — сначала нужно попробовать игрока в РФПЛ. Так Головин стал одним из лидеров ЦСКА, неплохо сейчас выглядит Чалов. Мы прошли школу СССР, я играл у Садырина, Бескова, Долматова, Костылева — и знаю, какие нагрузки в каком возрасте нужны. Ничего сложного в футболе нет, а сейчас тренеру еще легче: приходишь к президенту, просишь купить нужного футболиста.

У меня есть принципы — я за то, чтобы оценивать ситуацию объективно. Свое «я» выпячивать неправильно — и родители меня так учили, это и союзное воспитание в целом. Нас учили, что я — последняя буква в алфавите. Я вижу, что в Краснодаре у Кононова была играющая команда, мне было приятно смотреть за их матчами. Гончаренко тоже хорошо работает. Зачем молчать, если заслуга Кононова в игре «Краснодара» очевидна? Так же, как никто не умаляет заслуг Леонида Викторовича Слуцкого в ЦСКА, выигравшего три чемпионства. Нужно признать — конкуренты сильные, но нужно с ними бороться.

Есть ли у меня цель стать главным тренером ЦСКА? Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. А я с шести лет в ЦСКА — прошел все: ДЮСШ, дубль, основной состав, тренер ДЮСШ, тренер дубля, а если буду работать в первой команде — история закольцуется. В таком случае я, наверное, войду в книгу рекордов Гиннесса, пройдя все стадии в одном клубе как игрок и тренер. Чтобы сказать, готов или нет, надо попробовать. Не только футболисту важно оказаться в нужное время в нужном месте – любому человеку. Попал – и поднялся. Или, наоборот, упал в яму и закончил карьеру», — заявил Гришин.