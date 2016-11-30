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    Хави Гарсия дисквалифицирован на два матча

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что полузащитник «Зенита» Хави Гарсия дисквалифицирован на два матча за удар хавбека «Краснодара» Юрия Газинского в матче 15-го тура чемпионата России. Напомним, что 28-летний россиянин получил перелом носа.

    «Мы рассмотрели удар локтем Юрия Газинского Хави Гарсией. К нам пришло письмо от «Краснодара», в котором клуб просил рассмотреть данный эпизод. Судья Николаев сказал, что не видел данный эпизод и не может его оценить. Инспектор матча сказал, что Хави Гарсия умышленно ударил Газинского, а судьи этот эпизод не увидели и не оценили. Комиссия признала, что Гарсию нужно было удалять, но что Гарсия не применял силу чрезмерно. На заседании присутствовали представитель «Зенита» и судья Николаев. Гарсия прислал письмо, в котором заявил, что не применял чрезмерной силы и ударил Газинского случайно. Он принес свои извинения Газинскому только через КДК, лично он не извинялся. Также мы изучили медицинские документы: лист о нетрудоспособности Газинского и акт о несчастном случае на производстве. Характер повреждения – закрытый перелом костей носа. Есть заключение врача, который внес запись в протокол матча.

    Учитывая все факты, мы приняли решение дисквалифицировать Хави Гарсию на три матча чемпионата России, из которых два матча являются безусловно спортивной санкцией с реализацией в 16-м и 17-м турах РФПЛ. Еще один матч является условной спортивной санкцией до конца сезона-2016/17. Если Газинский не сможет играть или тренироваться в течение 15 дней с момента матча «Краснодар» — «Зенит», то Хави Гарсия будет дисквалифицирован на шесть матчей», – заявил Григорьянц.

    Источник: Чемпионат.ком

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    30.11.2016 16:41
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +520

      Boozman 30 ноября 2016, 20:20

      В кои то веки. Давно пора. Постоянно грязно играет

      0
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 30 ноября 2016, 19:58

      точно мало

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      людмила малетина 30 ноября 2016, 19:44

      Газинский получил по делом-за свою игру в этом матче-КДК позорное

      -1
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      Рейтинг: +6969

      sochi-2013 30 ноября 2016, 19:02

      Гарсия умышленно ударил Газинского,...россиянин получил перелом носа ...не применял силу чрезмерно. Неувязочка. Маловато будет!

      -1
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      Рейтинг: +274

      Berikosha 30 ноября 2016, 18:52

      и два месяца не платить зарплату,пусть чувствуют на своем кармане, тогда и думать может начнуть

      0
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      Рейтинг: +370

      mik1954 30 ноября 2016, 18:47

      Хорошо, Хави если конечно его действие носило умышленный характер заслужил дисквалификации, тогда к КДКе вопрос, а почему не дисквалифицируют Верндбума, калечащего футболистов в каждом матче или например гопника Глушакова, кроящего арбитров матом вдоль и поперек в каждом матче... Да потому, что они из Морквы, месте жительства членов этой самой КДКи беспредельной. Правильно когда то Радимов назвал их тупорылыми, наглыми ублюдками....

      -1
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      Рейтинг: +823

      diktatop > mik1954 30 ноября 2016, 18:53

      абсурд за маты тогда всех можно на банку садить.... а к списку этому пол состава ростова можно добавить

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 30 ноября 2016, 18:40

      Армянская рука Галицкого длиннее чем его дворянская фамилия....Григорьянц наверное в прошлой жизни дворецким был у него...

      Хотя по уму ,не наказать было нельзя,Хавик Гарсиян действительно рамсы попутал,мамой клянус.

      -1
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 30 ноября 2016, 18:38

      Бомбардир, вы опять в своём репертуаре! Исправьте заголовок, его дисквалифицировали на 3 матча, а не на 2!!! Сколько можно детские ошибки допускать?! Берите меня уже на работу

      0
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      Рейтинг: +239

      Михас007 30 ноября 2016, 17:21

      надо на пять

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 30 ноября 2016, 17:16

      Маловато будет

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