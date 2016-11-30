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    Ромуло: «В «Спартаке» все понимают друг друга, мы как семья»

    Полузащитник «Спартака» Ромуло рассказал об атмосфере в московской команде. По словам бразильца, игроки красно-белых чувствуют себя счастливыми.

    – Вы в последнее время не так часто играете за «Спартак». Но наверняка со стороны увидели, изменилось ли что-то в стиле игры команды?

    – Команда стала четкой, я бы такое определение дал. И очень крепкой. Массимо Каррера много времени уделяет тактике, расположению игроков на поле. Просит, чтобы мы располагались как можно ближе друг к другу. Мы уверены в своих силах, но это все приходит с победами.

    – Кстати, у «Спартака» шесть побед подряд.

    – И это поднимает настроение. За то время, что я в «Спартаке», мы впервые побеждаем в шести матчах подряд. Думаю, это рекорд. Положительные результаты влияют и на атмосферу в команде, мы все счастливы.

    – Можно сказать, что «Спартак» стал семьей?

    – Да, мы – семья, команда едина, все друг другу помогают, причем не только на поле, но и за его пределами.

    – Какой матч в первом круге больше всего запомнился?

    – Последний, против «Терека». Игра не была великолепной с точки зрения техники. Но то, какой характер показал «Спартак», как боролся за победу до последней минуты, значит многое. И еще отметил бы матч с «Амкаром». Мы пытались забить гол до последней секунды и получили свою награду.

    – «Спартак» оторвался от «Зенита» на шесть очков. Хорошее преимущество, или могло быть еще больше?

    – Хорошее, но всегда хочется большего. Тем не менее, все зависит от нас самих.

    – С этим отрывом можно играть спокойно?

    – Нет, рано нам успокаиваться. На каждый матч нужно выходить, как на финал. Тренер именно так и говорит перед встречами. А если дашь слабину, соперник это увидит. Но с приходом зимы становится еще сложнее. Будем играть еще и против стихии

    Источник: «Советский спорт»

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    30.11.2016 15:07
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100987

      zigbert 30 ноября 2016, 15:49

      Продолжать в таком же духе.

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