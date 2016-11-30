Акинфеев: «Игроки ЦСКА и Слуцкий устали. Не физически – чисто мозгами»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о непростой ситуации в команде. По его словам, армейцы испытывают спад из-за минимальной ротации игроков.

– Мы реже выигрываем. У нас в обойме нет 20 футболистов, которые могут друг друга менять без потери качества игры. На поле выходят одни и те же 12 человек. Мы устали. Не физически – чисто мозгами. Если у тебя 20 – 30 человек, эта команда будет в топе всегда. А у нас под Лигу чемпионов, скажем прямо, не самый сильный состав. Мы встречались с нашими фанатами, они понимают ситуацию. Объяснили: так и так, давайте потерпим.

– Слуцкий тоже устал?

– Все устали. Ты вроде стараешься что-то перебороть, но не получается. Появляется какая-то безысходность, беспомощность. Но все мужики, все понимаем, что надо дальше работать, стараться, терпеть. Совсем немного осталось до конца года. И уже со сборов готовиться нормально.