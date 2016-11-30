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  • Акинфеев: «Игроки ЦСКА и Слуцкий устали. Не физически – чисто мозгами»

Акинфеев: «Игроки ЦСКА и Слуцкий устали. Не физически – чисто мозгами»

30 ноября 2016, 13:26
19

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о непростой ситуации в команде. По его словам, армейцы испытывают спад из-за минимальной ротации игроков.

– Мы реже выигрываем. У нас в обойме нет 20 футболистов, которые могут друг друга менять без потери качества игры. На поле выходят одни и те же 12 человек. Мы устали. Не физически – чисто мозгами. Если у тебя 20 – 30 человек, эта команда будет в топе всегда. А у нас под Лигу чемпионов, скажем прямо, не самый сильный состав. Мы встречались с нашими фанатами, они понимают ситуацию. Объяснили: так и так, давайте потерпим.

– Слуцкий тоже устал?

– Все устали. Ты вроде стараешься что-то перебороть, но не получается. Появляется какая-то безысходность, беспомощность. Но все мужики, все понимаем, что надо дальше работать, стараться, терпеть. Совсем немного осталось до конца года. И уже со сборов готовиться нормально.

Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Слуцкий Леонид
Комментарии (19)
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Аскорбин
1480502607
А.Фергюсон тренировал М.Ю. больше 26 лет и никто ни от кого не устал.Надо быть профи и любить свое дело.
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yorgenbarenz
1480503902
Прекрасный дубль у команды. Почти никого не привлекли или по арендам распихали.И всё это делалось для того,чтобы макли с агентами и легионерами устраивать. Т.е.,навариваться со сделок кое-кому.Власть в стране начнёт меняться и все агенты в первых рядах кинутся бежать за бугор.С ними побегут и "селекционеры" с клубов.
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Ник_ЦСКА
1480503914
Стадион достроили, теперь деньги и в новых игроков будут вкладывать, да с подтягиванием молодёжи забуксовали. Наладиться в следующем году, в еврокубках должны быть.
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red_blue_fury
1480506308
все правильно сказал!+1
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alll-1
1480508776
в фнл отдохнете
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alll-1
1480508948
мозги в психушке поправят сразу видно ,кони слезли с кокса ,стали вялыми и безмозглыми.
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Каратель помойников
1480509603
у конифея мозги в два раза больше кипят,как быть? лч не светит,а значит рекорд застопориться
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ivanthebest
1480512482
Походу цель Игорька от него уплывает... Как никак заветная цифра 50 так манит! Так манит)
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Тазит
1480519948
Устали мозгами, думают ногами...
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за ЦСКА с 1980г
1480524459
Прав тёзка! Реально зае.ались..От игры к игре одни и те же бегают и в сборной тоже. Отсюда и результаты и в сборной и в клубе.. Ну,ничего перетерпим пару лет. А после ЧМ-18 начнём титулы брать..
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