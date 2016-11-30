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    Молодежное первенство. «Урал» дома уступил «Ростову»

    В матче 16-го тура молодежного первенства России «Урал» на своем поле с минимальным счетом проиграл «Ростову». Автором единственного гола в этой встрече стал полузащитник гостей Андрей Сиденко, который затем был удален с поля.

    Встреча между основными командами пройдет сегодня в Екатеринбурге и начнется в 17:00 по московскому времени.

    Чемпионат России. Молодежное первенство. 16-й тур

    Урал (мол.) – Ростов (мол.) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Сиденко, 24.

    Удаление: Сиденко, 57.

    Календарь молодежного первенства

    Турнирная таблица молодежного первенства

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.11.2016 12:51
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