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Акинфеев получил премию «Футбольный джентльмен-2016»

30 ноября 2016, 12:39
10

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев стал обладателем премии «Футбольный джентльмен-2016».

Премия «Джентльмен года» имени Федора Черенкова вручается с 1994 года. Ее обладателями за эти годы были многие лидеры сборной России, а также такие мировые звезды, как Халк. Главным призом к премии прилагается смокинг.

Стоит отметить, что в 2016 году Акинфеев не получил ни одной карточки в российской Премьер-лиге.

— Почему нет карточек? Я взял себя в руки. Но спокойствия не бывает никогда. Лицо тебя может не выдавать. Зачем всем знать, что у меня внутри?

— Игорь, но вы сами себя ощущаете джентльменом?

— Нет, конечно! Какой я джентльмен?! Разве что теперь, когда смокинг будет!

Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (10)
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VVM1964
1480498861
ЭТО ЕГО ПОСЛЕДНИЙ ТИТУЛ . ( НУ ВО ВСЯКОМ СЛУЧАЕ В СОСТАВЕ ЦСКА )
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Каратель помойников
1480499438
наверно премия за то что он в прошлом сезоне уже после свистка игрока соперника(не помню кого) в ебало пихнул,а судья как всегда ничего не видел?
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MU_Fan#1
1480501082
"не получил ни одной карточки" Можно подумать вратарям их часто дают эти карточки. Возьмём того же Артема Дзюбу. В том сезоне 30 игр отыграл, всего 2 карточки, так это нападающий, который постоянно ведёт борьбу за мяч.
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Freyk
1480502100
«Уважаемый мяч, прошу Вас пройти в ворота!»
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Sense1
1480503245
Единственный кто на ЕВРО к болельщикам по человечески отнесся и не испугался.
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Medbrat13
1480503659
Абсолютно заслуженно)))В Лиге Чемпионов не обижает соперников и регулярно пропускает мячи)))))
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APchelov
1480509491
Акинфеев - джентельмен????? Кто там решает? Во время игры у него вообще лицо ХАМА
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cska-62
1480510241
Игорь на Евро-2016 повёл себя по мужски! И только за это он уже заслуживает приз! ПОЗДРАВЛЯЮ!
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за ЦСКА с 1980г
1480524590
Успокойтесь! За него проголосовали тренеры ваших же команд..
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