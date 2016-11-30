Акинфеев получил премию «Футбольный джентльмен-2016»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев стал обладателем премии «Футбольный джентльмен-2016».

Премия «Джентльмен года» имени Федора Черенкова вручается с 1994 года. Ее обладателями за эти годы были многие лидеры сборной России, а также такие мировые звезды, как Халк. Главным призом к премии прилагается смокинг.

Стоит отметить, что в 2016 году Акинфеев не получил ни одной карточки в российской Премьер-лиге.

— Почему нет карточек? Я взял себя в руки. Но спокойствия не бывает никогда. Лицо тебя может не выдавать. Зачем всем знать, что у меня внутри?

— Игорь, но вы сами себя ощущаете джентльменом?

— Нет, конечно! Какой я джентльмен?! Разве что теперь, когда смокинг будет!