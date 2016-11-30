Семин: «Не всегда получается то, чего я хочу. Слухи об отставке не нервируют»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию о том, что он может быть отправлен в отставку. По словам 69-летнего специалиста, его команда должна больше работать над реализацией моментов.

– Нервирует ли информация о вашем возможном уходе из команды?

– Нет. Почему она должна нервировать? Как только первый день приступаешь к работе, есть СМИ, которые пишут, что тренеру дали всего одну игру, и он должен уходить. Мы будем создавать команду, и работать дальше.

– Какие проблемы видели, когда приходили в команду, и удалось ли их решить?

– Есть понимание с игроками и того, чего я хочу. Не всегда получается. Есть доля невезения. Иногда бывает наоборот. Мы должны больше работать над реализацией моментов, укрепить атакующую линию.

Есть понимание, куда двигаться. Но я могу предъявить претензии минут за 20 по прошлой игре, а по второму тайму могу сказать, что ребята играли хорошо. Даже согласно статистике мы таких матчей не проводили. В плане владения мячом, остроты в площади ворот, ударов. А вот реализации нет.