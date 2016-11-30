«Зенит» ведет переговоры со спонсорами о нейминге стадиона за 5 миллионов в год

Питерский «Зенит» рассчитывает получать около 5 миллионов евро в год за права на название нового стадиона на Крестовском острове.

«Это может быть не «Газпром», а другая компания. Но если «Газпром» захочет, то, конечно, купит права», – сказал источник близкий к клубу.

Стадион «Зенит-Арена» будет передан клубу после окончания строительства. Стадион был заложен в 2007 году. Ожидаемый срок сдачи объекта – конец 2016 года.ш