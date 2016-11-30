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    «Зенит» ведет переговоры со спонсорами о нейминге стадиона за 5 миллионов в год

    Питерский «Зенит» рассчитывает получать около 5 миллионов евро в год за права на название нового стадиона на Крестовском острове.

    «Это может быть не «Газпром», а другая компания. Но если «Газпром» захочет, то, конечно, купит права», – сказал источник близкий к клубу.

    Стадион «Зенит-Арена» будет передан клубу после окончания строительства. Стадион был заложен в 2007 году. Ожидаемый срок сдачи объекта – конец 2016 года.ш

    Источник: Rambler спорт

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    30.11.2016 01:37
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +10

      jack jones 1 декабря 2016, 09:08

      С самого начала было понятно, что называться будет "Газпром-арена"...
      Зачем все эти качели?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 30 ноября 2016, 13:55

      За "нейминг" надо приговаривать к пожизненному эциху с гвоздями :-E

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11359

      alp > Измайловский Кочегар 30 ноября 2016, 15:22

      и осиновый кол в жопу!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6123

      subbotaspartak 30 ноября 2016, 10:25

      Под колпаком у Мю... Миллера.
      Киллера.
      Спросишь кого он убил?
      Веру в правду для народа забил.
      Он и ему подобные
      На российском добре миллионеры - тошнотворные.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2639

      АЛЕКС 58 > Marqello 30 ноября 2016, 11:30

      Тащишься от сладкого трио Путин-Миллер-МУДКО!?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2639

      АЛЕКС 58 > Marqello 30 ноября 2016, 11:31

      зАБЫЛ ДОБАВИТЬ дЕРИПАСКУ!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +5926

      Павелий 30 ноября 2016, 10:11

      Бомжи-арена!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 30 ноября 2016, 10:06

      Зашибись, строят за счет налогоплательщиков, хозяин зенит, прибыль получать будет тоже зенит, а где дивиденды каждому честному налогоплательщику? Гыыыде?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 30 ноября 2016, 09:46

      назовите "Отмывбабл"

      0
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 30 ноября 2016, 09:44

      Молодцы! Этак они лет за 120 отобьют стоимость строительства, а дальше - и в плюс выйдут! Но по-хорошему, по-честному, Газпром должен выкупить права и оставить стадиону его оригинальное название - "Распил-арена".

      5
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 30 ноября 2016, 09:20

      Да куда без Газпрома)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +370

      mik1954 30 ноября 2016, 09:19

      Неужели все таки откроют...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 30 ноября 2016, 08:58

      во сколько свиней то набежало идите в свой свинарник-открытый и закройтесь чтобы не воняло

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