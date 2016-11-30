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    Бразильские клубы предложили гарантировать «Шапекоэнсе» место в высшем дивизионе на три года

    Бразильские клубы обратились к Федерации футбола страны с просьбой ввести ряд мер, которые могли бы гарантировать будущее для клуба «Шапекоэнсе». По мнению бразильских клубов, принципиально важными являются два пункта: 1. Предоставить игроков на правах бесплатной аренды на 2017 год; 2. «Застраховать» клуб «Шапекоэнсе» от вылета во второй дивизион чемпионата Бразилии на протяжении ближайших трех сезонов.

    «Это самый скромный жест, который мы со своей стороны можем сделать. Нашей искренней целью является восстановление той части бразильского футбола, которую мы сегодня потеряли», – сказано в официальном обращении к Федерации футбола Бразилии.

    Отметим, что прошение подписали «Сан-Паулу», «Коринтианс», «Сантос», «Палмейрас» и «Португеза»..

    Источник: AS

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    30.11.2016 01:07
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +18

      vova1019 30 ноября 2016, 18:44

      Опубликовано видео с борта рухнувшего в Колумбии лайнера
      http://news.liga.net/video/world/13876956-opublikovano_video_s_borta_rukhnuvshego_v_kolumbii_laynera.htm

      0
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      Рейтинг: +85

      MU_Fan#1 30 ноября 2016, 17:42

      Сколько читаю - только "Шапекоэнсе" и бразильская Серия А, но ведь погибли не только футболисты.

      0
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      Рейтинг: +320

      T 72 30 ноября 2016, 10:51

      Респект и уважуха Вам за это

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      Рейтинг: +26

      DjZinc 30 ноября 2016, 08:07

      Всё правильно... все понимают что никто не застрахован

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 30 ноября 2016, 06:24

      Я бы на месте европейских клубов, тоже предложил бы клубу Шапокоэнсе, аренду своих игроков бесплатно, минимум до лета 2017 . . . Я про тех игроков, которые ходят по арендам, среди них тоже есть хорошие игроки, способные укрепить бразильскую команду.
      Еще раз соболезную родным и близким и всем фанатам . . .

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 30 ноября 2016, 05:59

      Разумно и благородно!

      -1
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      Рейтинг: +50

      Красный Ливерпуль 30 ноября 2016, 02:30

      По схеме Прахтакора

      -1
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      Рейтинг: +592

      spaike 30 ноября 2016, 02:04

      Благородный поступок от клубов. А так очень жаль всех игроков и их родственников, сочувствую их утрате.

      2
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      Рейтинг: +99

      MaS1KrE 30 ноября 2016, 01:57

      конечно трагедия и все такое, но это уже бред какой-то
      вспомнить наш локомотив ХК, молодежь выставили и в бой и никаких разговоров про благотворительность не было

      -2
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > MaS1KrE 30 ноября 2016, 02:07

      Там рассматривался вариант, чтоб взять игроков из других клубов бесплатно... но руководство приняло решение сняться с розыгрыша того года, и вернуться через год в боевой форме...

      2
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 > MaS1KrE 30 ноября 2016, 02:59

      в том то и дело, что много было предложено "бронепоезду" и это благородно со стороны клубов-соперников, но Локомотив решил отказаться от гарантированного плэй-офф.

      -1
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 > MaS1KrE 30 ноября 2016, 09:49

      Ещё надо учитывать, что в КХЛ нет вылета и повышения в классе по спортивному принципу. Локомотив поиграл сезон в Вышке, потом спокойно вернулся. В футболе, если не ввести специального исключения, так сделать не получится. Так что всё правильно они предложили - надеюсь, что так и будет. С Пахтакором в своё время была примерно такая же схема.

      1
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      Рейтинг: +99

      MaS1KrE > Torvald64 30 ноября 2016, 16:56

      я не про место в лиге, а про 60 лямов от топ клубов

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      Рейтинг: +99

      MaS1KrE > RedGreenHooligan 30 ноября 2016, 16:56

      и вернулись же

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > MaS1KrE 30 ноября 2016, 18:04

      вернулись... и Шапекоенсе вернется!

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      Рейтинг: +30

      максим1986 30 ноября 2016, 01:30

      Человечность при выше всего!!!

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